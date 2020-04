PlayStation Store: giochi PS4 in sconto a meno di 20 euro

La pagina dei saldi di primavera sul PlayStation Store include anche una sezione dedicata ai giochi in offerta a meno di 20 euro, una fascia di prezzo interessante che vi permetterà di recuperare giochi AA e AAA piuttosto recenti, oltre a limited e digital deluxe edition di titoli più datati ma ancora validi.

Tra i tanti titoli in vendita a meno di 20 euro citiamo WWE 2K20 a 19.99 euro, Devil May Cry V a 19.99 euro, God of War Deluxe Edition a 19.99 euro, Assassin's Creed Origins Deluxe Edition a 14.99 euro, A Way Out a 14.99 euro, The Elder Scrolls Online a 7.99 euro, Project CARS 2 a 12.99 euro, Monster Hunter World a 14.99 euro, No Man's Sky a 17.99 euro, L.A. Noire a 19.99 euro, Far Cry New Dawn a 14.99 euro e Detroit Become Human Digital Deluxe Edition a 12.99 euro solamente per citarne alcuni.

Sul PlayStation Store trovate in offerta anche i migliori giochi PS4 a meno di 10 euro e sconti sui giochi PlayStation Hits in vendita a partire da 5.99 euro, prezzo valido per giochi come Assassin's Creed IV Black Flag, The Evil Within e Wolfenstein The New order. I saldi di primavera andranno avanti fino al 30 aprile con nuove aggiunte previste per metà mese.