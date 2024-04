PlayStation Store: questi giochi PS5 e PS4 a meno di 3 euro vogliono diventare vostri

Vi siete già goduti i giochi più venduti a prezzi stracciati su PlayStation Store ma avete ancora qualche spicciolo pronto per essere speso? Sullo store digitale Sony ci sono diversi <giochi a meno di 3 euro pronti per diventare vostri e regalarvi ulteriori ore di sano intrattenimento.

C'è un po' di tutto per soddisfare le esigenze di tanti giocatori diversi: se amate i giochi di corse allora WRC 7 (a 1,99 euro), Burnout Paradise Remastered (1,99 euro) e Need For Speed Deluxe Edition (2,49 euro) sono a disposizione al prezzo di una colazione, mentre se siete appassionati del panorama indie non potete perdervi Limbo a 2,49 euro, Redeemer Enhanced Edition a 1,40 euro, Deponia a 1,29 euro e Death Motel a 1,39 euro.

C'è spazio anche per produzioni di culto acclamate da critica e pubblico, come ad esempio XCOM 2 a soli 2,49 euro o l'originale Outlast che può diventare vostro spendendo solamente 1,89 euro. La scelta è dunque piuttosto ampia e la varietà non manca, motivo per cui vale la pena guardare a fondo e con attenzione tutte le offerte PS Plus a meno di 3 euro ora a disposizione sullo store targato Sony. Con cosa vi intratterrete nei prossimi giorni con le vostre PlayStation 5 e PS4?