PlayStation Store: i giochi PS5 e PS4 e più belli a meno di 3.99 euro in offerta

Si avvicina il fine settimana e continuano gli sconti su PlayStation Store: sappiamo che vi piace risparmiare e giocare spendendo poco, per questo vi segnaliamo alcuni giochi per PS4 e PS5 in offerta a meno di 3,99 euro.

Iniziamo con Among Us a 2.99 euro, 7 Days to Die a 3.49 euro e Rayman Legends a 3.99 euro, stesso prezzo per Payday 2 Crimewave Edition mentre l'immortale Goat Simulator costa solo 1,99 euro. Interessante anche Metal Gear Solid V The Definitive Experience a 3.99 euro, pacchetto che include Metal Gear Solid V The Phantom Pain, il prequel MGS V Ground Zeroes e Metal Gear Online, oltre a una serie di DLC e contenuti aggiuntivi.

Dishonored 2 è in sconto a 3.99 euro, One Piece Pirate Warriors 3 costa 2.99 euro mentre Castlevania Requiem (include Symphony of the Night e Rondo of Blood) è promozione a 3,99 euro. Worms Rumble Digital Deluxe Edition costa appena 2.19 euro, i fan di Contra troveranno interessante Contra Anniversary Collection a 3.99 euro, un vero affare considerando i tanti giochi inclusi, tra cui Contra (Arcade), Super Contra, Super C, Contra III The Alien Wars, Operation C, Contra Hard Corps, Super Probotector Alien Rebels e Probotector.

Infine chiudiamo con Shenmue 3 Digital Deluxe Edition a 3.99 euro, il prezzo più basso di sempre per la terza avventura di Ryo.