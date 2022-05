PlayStation Store: nuovi giochi PS5 e PS4 in sconto a meno di 15 euro

Il PlayStation Store ospita da oggi gli sconti Divertimento Esteso ma non solo perché il negozio digitale di PlayStation ha lanciato anche una vetrina dedicata ai migliori giochi PS4, PS5 e PSVR in sconto a meno di 15 euro.

Sono davvero tanti i migliori giochi PlayStation a meno di 15 euro, ad esempio citiamo Far Cry Primal a 9.89 euro, A Way Out a 7.49 euro, Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 anni a 5.99 euro, Detroit Become Human a 14.99 euro, South Park Il Bastone della Verità a 8.99 euro e Street Fighter V a 7,99 euro.

E si continua con Knack 2 a 13.99 euro, BioShock The Collection a 9.99 euro e Dead Cells a 14.99 euro. Davvero interessante la promo su BioShock, con soli dieci euro potrete acquistare il pacchetto che include BioShock, BioShock 2 (senza multiplayer) e BioShock Infinite con il DLC Burial At Sea.

Trackmania Turbo è in sconto a 8.99 euro, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor costa 9.99 euro mentre Jurassic World Evolution Edizione Jurassic Park è in promozione a 12,99 euro. Da segnalare anche Salt & Sanctuary a 4.99 euro, Watch Dogs a 5.99 euro, PC Building Simulator a 7.19 euro e Daymare 1998 a 8,74 euro.