PlayStation Store: quali sono stati i giochi PS5 più scaricati di dicembre 2022?

Con il 2022 ormai concluso resta da scoprire solamente l'ultima classifica di vendita relativa al PlayStation Store. Lo scorso dicembre non sono mancati titoli di spessore per concludere al meglio l'annata, ma qual è il gioco più scaricato su PS5 e PS4 in Europa, Stati Uniti e Canada?

Sebbene nell'ultimo mese del 2022 siano state pubblicate produzioni molto attese come The Callisto Protocol e Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, oltre all'avvincente Marvel's Midnight Suns, nessuno di questi giochi è riuscito ad imporsi al vertice dei download sulla console next-gen di Sony: in Europa è FIFA 23 a dominare la classifica, mentre Call of Duty Modern Warfare II si conferma il gioco più venduto in USA e Canada. Ecco di seguito le Top 10 complete per PS5:

Europa

FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare II Grand Theft Auto V Need For Speed Unbound The Witcher 3 Wild Hunt The Callisto Protocol God of War Ragnarok Elden Ring NBA 2K23 Crisis Core Final Fantasy VII Reunion

USA/Canada

Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 NBA 2K23 Grand Theft Auto V Madden NFL 23 The Callisto Protocol God of War Ragnarok Need For Speed Unbound Elden Ring Crisis Core Final Fantasy VII Reunion

Situazione analoga anche su PS4, dove COD Modern Warfare II e FIFA 23 risultano primatisti rispettivamente in USA/Canada ed in Europa. Tra i free-to-play, infine, Fortnite è in cima al podio nordamericano, mentre COD Warzone 2 ha conquistato l'Europa.

Nel frattempo è stato confermato che Nintendo Switch e FIFA 23 sono stati i prodotti di maggior successo in Europa nel 2022, sebbene nel caso della console ibrida Nintendo si sia registrato un calo delle vendite del 25% rispetto al 2021.