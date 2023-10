PlayStation Store: i giochi più scaricati di settembre 2023 in Europa, USA e Canada

Il mese di settembre si è chiuso da poco e il blog di PlayStation non esita a condividere l'elenco dei giochi più scaricati su PlayStation Store dalla sua platea di giocatori. I dati riguardano PS5, PS4, PS VR2, PS VR, si dividono fra USA, Canada ed Europa e comprendono anche i giochi free-to-play.

Per quanto riguarda PlayStation 5, a fare da padrone nella classifica è EA Sports FC 24, l'ultimo episodio del noto e apprezzato simulatore calcistico, seguito subito dopo dal grande successo di Baldur's Gate 3 e, in terza posizione, da NBA 2K24. Diversa, invece, è la situazione in USA e Canada, dove NBA 2K24 è al primo posto e Mortal Kombat 1 al terzo, mentre Baldur's Gate 3 rimane sul secondo gradino del podio.

Nel nostro continente EA Sports FC 24 svetta anche nella classifica dei giochi PlayStation 4 più scaricati nel mese di settembre 2023, mentre al secondo posto troviamo Minecraft e al terzo l'intramontabile Red Dead Redemption 2. In USA e Canada, troviamo in cima ancora NBA 2K24, mentre EA Sports FC 24 e Minecraft scalano rispettivamente di un gradino a testa.

La classifica è, invece, perfettamente allineata tra USA, Canada ed Europa quando si tratta dei giochi più scaricati su PS VR2. In questo caso, infatti, il numero di download più alto è stato registrato con Crossfire: Sierra Squad, seguito da Beat Saber e Pavlov.

Su PS VR, i giochi che hanno registrato il maggior gradimento in termini di download sono Job Simulator, primo in Europa e secondo in USA/Canada, SUPERHOT VR, secondo in Europa e primo in USA/Canada, e infine - in un terzo posto condiviso da tutti i territori menzionati - Beat Saber.

Infine, per quanto concerne i giochi Free to Play su PlayStation 5 e PlayStation 4 la corona è in mano a Fortnite, primo in tutti i territori, con medaglia d'argento per eFootball 2024 (che si amplia con la Stagione 2 "Elevate the Excitement) e medaglia di bronzo per Call of Duty: Warzone. La terza posizione è condivisa anche da USA e Canada, che invece al secondo posto sostituiscono il simulatore calcistico online con MY HERO ULTRA RUMBLE.