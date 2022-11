PlayStation Store: giochi scontati a meno di 3 euro da comprare assolutamente

Proseguono sul PlayStation Store le Promozioni di novembre e le offerte a meno di 15 euro. Nei giorni scorsi vi abbiamo già offerto qualche consiglio per gli acquisti, ma la selezione dei giochi in sconto è talmente vasta da risultate un fonte quasi inesauribile di scoperta.

Spulciando a fondo il catalogo, ad esempio, abbiamo scoperto una serie di ottimi giochi in offerta a meno di tre euro, un prezzo risibile sia in senso assoluto, sia se rapportato ai valori che mettono in campo. Bastion, opera prima di Supergiant Games che in questi anni non ha perso un briciolo della sua potenza ludica e narrativa, costa appena 2,99 euro, mentre quel gioiellino Hotline Miami, con la sua estetica pixellata anni '90 e l'azione brutale ad alto tasso di sfida, è offerto a soli 2,49 euro. Allo stesso prezzo c'è anche Virginia, gioco narrativo tra i più influenti dell'ultima decade, mentre con soli 2,39 euro potete invece (ri)scoprire un classico della fantascienza videoludica con Another World: 20th Anniversary Edition.

Senza scomodarci con grossi complimenti vi consigliamo anche Murdered Souls Suspect a 1,99 euro, Figment a 1,99 euro, Serial Cleaner a 2,24 euro, Thief a 2,99 euro e Just Cause 3 a 2,99 euro, tutti giochi in grado di divertire ed intrattenere gli amanti dei rispettivi generi. Scoprite la lista completa dei videogiochi in sconto dirigendovi sul PlayStation Store. Le offerte menzionate proseguiranno fino al 19 novembre.