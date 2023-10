PlayStation Store: fai il pieno di giochi con i nuovi sconti, tutti a meno di 10 euro!

Nuova ondata di offerte autunnali su PlayStation Store, con i migliori giochi del catalogo PS4 e PS5 proposti in sconto a meno di 10 euro, una buona occasione per fare il pieno di giochi ad un prezzo piccolo piccolo!

Tra i giochi a meno di 10 euro in offerta vi segnaliamo RIDE 4 a 9.99 euro, Hot Wheels Unleashed a 7.49 euro, Need for Speed Heat a 5.59 euro, Alan Wake Remastered a 9,89 euro e Need for Speed Payback al super prezzo di 2,99 euro.

One Piece Pirate Warriors 4 costa 9.99 euro, così come Tennis World Tour 2 mentre il fenomeno Among Us è in offerta a 2,79 euro. Per comprare Batman Return to Arkham (include Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City) bastano 7,49 euro e non potete perdervi God of War 3 Remastered a 9,99 euro.

Ancora, For Honor costa 4.49 euro, LEGO Jurassic World 6.39 euro, Dead Island Definitive Edition 2.99 euro, Saints Row The Third Remastered 7.99 euro, LEGO Lo Hobbit 4.79 euro, Quake 2 3.99 euro, Battlefield V Edizione Definitive 7.49 euro e Control Ultimate Edition a 9,99 euro.

LEGO Batman 3 Gotham e Oltre in offerta 4.99 euro, Star Wars Squadrons 3.99 euro, infine L'Ombra di Mordor Edizione Game of the Year a 5,99 euro.