PlayStation Store: nuovi giochi in sconto a meno di 10 euro per PS5 e PS4

Vi abbiamo già segnalato i migliori sconti della Settimana d'Oro su PlayStation Store ma come sapete noi siamo fieri sostenitori del giocare spendendo poco e per questo vogliamo consigliarvi anche i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro.

Per quanto bassa, si tratta di una cifra che permette di acquistare titoli molto interessanti tra giochi AAA, AA e produzioni indipendenti di buon livello. Qualche nome? Kingdom Come Deliverance Royal Edition a 9.99 euro, Assassin's Creed IV Black Flag a 5.99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 9.99 euro, Star Wars Battlefront II a 4.99 euro e Assetto Corsa a 5,99 euro.

Si continua con LittleBigPlanet 3 a 9.99 euro, inFAMOUS Second Son a 9.99 euro, Human Fall Flat a 6.79 euro, DiRT Rally 2.0 a 7.49 euro e Sleeping Dogs Definitive Edition a 4,49 euro. E ancora, Star Wars Squadrons è in offerta a 9.99 euro, Need for Speed rivals costa 4.99euro mentre Borderlands Edizione Gioco dell'Anno è in sconto a 9,89 euro.

Senza dimenticare Metal Gear Solid V The Phantom Pain a 5.99 euro, Need for Speed Deluxe Edition a 7.49 euro, Overcooked a 3.99 euro, Dragon Age Inquisition Edizione Gioco Dell'Anno a 5.99 euro, Titanfall 2 a 3.99 euro e Assassin's Creed Chronicles Trilogy a 7,49 euro.