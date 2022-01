PlayStation Store: giochi in sconto a meno di 3€, c'è anche Tomb Raider Definitive Edition

Cosa si compra con meno di tre euro sul PlayStation Store? Non tantissimo, lo sappiamo, ma in periodo di saldi qualche buon affare si può sempre fare com dimostrano le offerte che vi segnaliamo in quest'occasione. Oltre a tanti giochi indie, ci sono anche giochi AAA e tanti classici datati ma ancora molto validi, sopratutto a questi prezzi.

Tomb Raider Definitive Edition a 2.99 euro è ovviamente il primo gioco della lista, offerta davvero interessante per acquistare il primo episodio della saga reboot di Lara Croft ad un prezzo piccolo piccolo. E ancora, il primo DOOM costa 2.49 euro (parliamo del capostipite del 1993 e non del reboot del 2016), così come il sequel DOOM 2 Hell on Earth, Virginia The Game costa ancora meno, solo 1,99 euro.

Without Escape è in promozione a 2.49 euro, Aces of Lutwaffle costa 99 centesimi, Super Blackjack Battle II Turbo Edition The Card Warriors costa 1.59 euro mentre Baboon! è in offerta a 1,99 euro. Stesso prezzo per il divertente Peggle 2, segnaliamo anche Wizard Fire di Data East a 2.74 euro, JankBrain a 2.99 euro e l'esplosivo Just Cause 3 a 2,99 euro, in chiusura Zombie Driver Immortal Edition a 1.99 euro Mighty No. 9 a 2,99 euro.