PlayStation Store: giochi in sconto a meno di 5€, da Star Wars Battlefront a Saints Row 4

Con i saldi di metà anno sul PlayStation Store tornano gli sconti sul negozio digitale di Sony e noi non ci siamo fatti sfuggire l'occasione di andare alla ricerca delle offerte migliori per segnalavi una selezione di giochi in vendita a meno di cinque euro.

Cosa possiamo comprare sul PlayStation Store con meno di cinque euro? Iniziamo da Need for Speed e Star Wars Battlefront Ultimate Edition proposti a 4.99 euro l'uno e ancora Saints Row IV Re-Elected a 3.99 euro, un prezzo davvero contenuto per un action godibile e ancora oggi molto divertente, anche se certamente non parliamo di un titolo recentissimo.

Anche Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 costano 4.99 euro l'uno mentre ancora più economico è Limbo, in vendita a 2,24 euro. Saints Row IV Gat Out of Hell ha un prezzo di 3.99 euro mentre Erica e Hotline Miami costano 4,99 euro. Volete spendere ancora meno? Intruders Hide and Seek è in vendita a 1.99 euro, rialzando leggermente il budget troviamo invece Ken Follet I Pilastri della Terra a 3.99 euro e Risen 3 Titan Lords Enhanced Edition a 4,99 euro. Infine chiudiamo con State of Mind a 3.99 euro e ADR1FT a 4.99 euro.