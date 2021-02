PlayStation Store, giochi in sconto: disponibile la nuova Offerta della Settimana

Dopo aver proposto Ghost of Tsushima in promozione per oltre sette giorni, il PlayStation Store inaugura - puntuale come ogni mercoledì - una nuova Offerta della Settimana.

Questa volta la scelta è ricaduta su di un titolo sportivo, con gli appassionati di pallacanestro che potranno acquistare NBA 2K21 ad un prezzo particolarmente contenuto. Il gioco è infatti scontato sia nella sua versione standard sia nella Mamba Forever Edition, entrambe nella versione per PlayStation 4. Di seguito, vi riportiamo i dettagli relativi all'iniziativa:

NBA 2K21 Standard Edition per PS4 : con uno sconto pari al 60%, il gioco è proposto a 27,99 euro ;

: con uno sconto pari al 60%, il gioco è proposto a ; NBA 2K21 Mamba Forever Edition per PS4: in questo caso lo sconto è pari al 20%, con il titolo proposto al prezzo di 79,99 euro. Rispetto all'edizione Standard, quest'ultima include al suo interno anche i seguenti contenuti aggiuntivi: 100.000 Virtual Currency, 10.000 punti La mia Squadra, 10 gettoni La mia Squadra, 60 potenziamenti abilità mia Carriera, 40 pacchetti promo La mia Squadra, Collezione scarpe Il mio Giocatore, Zaino Il mio Giocatore, Collezione digitale Kobe Bryant;

Per tutti i dettagli sul titolo, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca recensione di NBA 2K21 . Infine, segnaliamo che al momento sono attivi anche i saldi A Tutto Giappone sul PlayStation Store