PlayStation Store, giochi in sconto: disponibile la nuova Offerta della Settimana

Contestualmente all'avvio degli sconti Divertimento Continuo su PlayStation Store, lo store digitale di casa Sony accoglie quest'oggi, mercoledì 13 ottobre, anche la nuova Offerta della Settimana.

Esordito su PlayStation 4, ma ormai disponibile anche nella versione PlayStation 5, il looter-shooter free to play Warframe è il grande protagonista della periodica promozione. Nei prossimi giorni, la community attiva sul titolo firmato da Digital Extremes potrà approfittare di molteplici sconti su pacchetti personaggio del gioco e sull'acquisto di valuta in-game. Di seguito, i dettagli e i relativi link alle pagine PlayStation Store:

Come di consueto, la promozione resterà attiva solamente pochi giorni, con scadenza fissata al prossimo. Per gli utenti interessati, queste sono le ultime ore per approfittare dello sconto su Ark Survival Evolve proposto su PlayStation Store la scorsa settimana.