PlayStation Store, giochi in sconto: al via la nuova Offerta della Settimana

Le pagine dello store digitale di casa Sony si aggiorna e accoglie, come ogni mercoledì, una nuova rassegna di promozioni speciali indirizzate agli utenti console.

Oltre a sconti per giochi PS5, PS4 e PS VR premiati dalla critica, il PlayStation Store accoglie anche la nuova Offerta della Settimana. Il titolo protagonista dell'iniziativa è l'ultima fatica firmata dagli sviluppatori di Sucker Punch, ovvero Ghost of Tsushima. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori che ancora non hanno vissuto l'epopea di Jin Sakai possono approfittare del prezzo speciale proposto dalla promozione:

Ghost of Tsushima Standard Edition : proposta a 49,69 euro , con uno sconto del 29%;

: proposta a , con uno sconto del 29%; Ghost of TSushima Digital Deluxe Edition: proposta a 59,99 euro, con uno sconto del 25%;

Lo sconto proposto dall'Offerta della Settimana sarà ovviamente disponibile solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza prevista per il prossimo, lo ricordiamo, è stato pubblicato lo scorso anno in esclusiva su PlayStation 4, a breve distanza da The Last of Us Parte 2. Il titolo cala i giocatori nei panni di, giovane samurai sopravvissuto all'invasione dell'isola di Tsushima da parte dell'esercito mongolo. Per salvare il suo popolo, il protagonista abbandonerà progressivamente la Via del Guerriero del Bushido per trasformarsi nel letale Fantasma di Tsushima. In fase di supporto post lancio, Sucker Punch ha inoltre aggiunto al titolo single player anche la componente aggiuntiva multigiocatore