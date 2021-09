PlayStation Store, giochi in sconto: nuova Offerta della Settimana per PS4 e PS5

Dopo aver attivato le promozioni settimanali dedicate ai contenuti aggiuntivi su PlayStation Store, Sony ha reso disponibile anche la nuova Offerta della Settimana.

La scelta del colosso videoludico è ricaduta su Madden NFL 22, ultima iterazione della celebre serie sportiva dedicata al mondo del football americano. Sony propone a prezzo scontato un'edizione speciale del titolo sportivo, nello specifico la Madden NFL 22 MVP Edition PS4 e PS5, che, oltre al gioco base, include anche una serie di contenuti aggiuntivi. Di seguito, ecco il riepilogo di quanto incluso nella raccolta:

Madden NFL 22 in versione PlayStation 4 e PlayStation 5;

Franchise: 40 punti staff;

Classe giocatore generale livello 10;

Capsula equipaggiamento di Tom Brady;

Oggetto Brady o Mahomes Elite;

11 pacchetti Team Fantasy;

Complessivamente, la Madden NFL 22 MVP Edition PS4 e PS5 è proposta al prezzo di, con unorispetto al prezzo di listino di 99,99 euro. Di seguito, potete trovare il link alla pagina dedicata al gioco presente su PlayStation Store:Anche in questo caso, la promozione dedicata al titolo sportivo resterà disponibile su PlayStation Store solamente per pochi giorni, con la scadenza in programma per il prossimo