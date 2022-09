PlayStation Store, giochi in sconto: Tartarughe alla riscossa nell'Offerta della Settimana

Mentre proseguono le offerte del PlayStation Store dedicate ai giochi Indie, il negozio digitale di casa Sony accoglie anche la nuova Offerta della Settimana.

Per l'occasione, la scelta del team PlayStation è ricaduta sull'ultima fatica firmata dagli sviluppatori di Dotemu. Tra pizza e arti marziali, il PS Store propone uno speciale sconto per l'acquisto di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Di seguito, vi riportiamo il link per accedere all'offerta su PlayStation Store, oltre ai dettagli relativi a prezzo e sconto proposto:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge su PlayStation Store: la versione PS4 (retrocompatibile con PS5) è proposta a 19,99 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino di 24,99 euro;

Come di consueto, la nuova Offerta della Settimana resterà attiva su PlayStation Store solamente per pochi giorni, con scadenza in programma per la giornata di giovedì 22 settembre 2022.



Picchiaduro a scorrimento dal sapore retrò, il titolo Dotemu consente ai giocatori di vestire i panni di Donatello, Michelangelo, Raffaello, Leonardo, April e il maestro Splinter. Fruibile in single player, il gioco supporta anche una modalità multiplayer per un massimo di quattro utenti. Per tutti i dettagli sulle caratteristiche del gioco, potete fare ovviamente riferimento alla nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, a firma di Andrea Sorichetti.