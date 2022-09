PlayStation Store: giochi a meno di tre euro, c'è anche Tomb Raider Definitive Edition

Le nuove offerte del PlayStation Store ci aiutano a giocare spendendo poco, tra le promozioni in corso troviamo infatti anche una vasta selezione di giochi per PS4 e PS5 proposti a meno di tre euro. Poco? Sì, ma c'è anche qualche sorpresa.

Come sempre vi ribadiamo di non aspettarvi in questa lista giochi AAA o titoli particolarmente recenti, sono però presenti giochi AAA e AA datati ma ancora validi e produzioni indipendenti di discreto spessore. Qualche esempio? Yet Another Zombie Defense HD costa 1.49 euro, Agatha Christie The ABC Murders costa 1.99 euro, stesso prezzo per Toki e TT Isle of Man Ride on the Edge, Gran Slam Tennis costa 2.39 euro mentre Bubble Shooter FX è in sconto a 1,99 euro.

E ancora Tetraminos costa 1.99 euro, Ducati 90th Anniversary solamente 99 centesimi, Fear Effect Sedna è in promozione a 1.99 euro e non possiamo non segnalarvi Rebel Cops a 1.49 euro e Milanoir a 1.94 euro e che dir di Bridge Constructor The Walking Dead Edition a 2.49 euro?

Awesome Pea 2 costa 1.99 euro, RIVE 2.24 euro, Inferno 2 2.49 euro, Guards 1.49 euro e Pixel Gladiator 1,49 euro. E in chiusura non possiamo non citare il "solito" Tomb Raider Definitive Edition a 2,99 euro.