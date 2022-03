PlayStation Store: giochi a meno di tre euro, nuove offerte del weekend

Si avvicina il weekend, cosa c'è di meglio che passare del tempo in compagnia di un videogioco? Se non sapete a cosa giocare e siete in cerca di consigli per gli acquisti, vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in offerta a meno di tre euro.

Iniziamo citando Tomb Raider Definitive Edition a 2.99 euro e restando in casa Square Enix, Just Cause 3 allo stesso prezzo in versione standard, senza DLC, espansioni o contenuti extra di alcun tipo, ma a questo prezzo è difficile pretendere di più.

Il primo DOOM del 1993 costa 2.49 euro, stesso prezzo per DOOM 2 Hell on Earth e DOOM 64 mentre Limbo costa ancora meno, solo 2,24 euro per una esperienza che vi consigliamo caldamente di recuperare. Xenon Racer costa 2.99 euro, ottimo prezzo per un racing arcade tutto italiano stile F-Zero e WipEout, prezzo ridotto anche per Virginia, in offerta a 1,99 euro.

Strider di Capcom costa 2.99 euro, stesso prezzo per Dead Alliance Multiplayer Edition mentre con 1.99 euro potete comprare Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist: Il Regno dei Duellanti e altri DLC per il gioco. Infine chiudiamo con Pets No More a 2.99 euro, prezzo interessante per un gioco non particolarmente noto ma che potrebbe regalarvi qualche ora di divertimento.