PlayStation Store, i giochi più venduti a dicembre 2019: GTA 5 in testa!

Il tempo passa, ma certe cose non cambiano mai. Nonostante gli oltre 6 anni trascorsi dal lancio, a dicembre 2019 Grand Theft Auto 5 si è rivelato il gioco più venduto sul PlayStation Store europeo!

L'inossidabile open world di Rockstar Games, trascinato dalla popolarità di GTA Online, dalla pubblicazione del Colpo al Casinò Diamond e dagli sconti effettuati durante le feste, è riuscito a mettersi dietro blockbuster ben più recenti come FIFA 20 e Call of Duty: Modern Warfare, rispettivamente in seconda e terza posizione. Il gioco per PlayStation VR più venduto è stato Beat Saber, mentre tra i DLC la fanno da padroni i contenuti aggiuntivi di Fortnite.

Giochi PS4 più venduti a dicembre su PlayStation Store (EU)

Grand Theft Auto V (6) EA Sports FIFA 20 (2) Call of Duty: Modern Warfare (1) Tekken 7 (New) Star Wars Jedi: Fallen Order (4) Star Wars Battlefront II (15) Minecraft: PlayStation 4 Edition (12) Rocket League (13) Need for Speed Heat (New) EA Sports UFC 3 (11) The Witcher 3 Wild Hunt (RE) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (10) Red Dead Redemption 2 (6) The Forest (RE) The Sims 4 (16) Resident Evil 2 Remake (17) NBA 2K20 (18) Marvel’s Spider-Man (7) GT Sport (RE) Need for Speed (RE)

Giochi PS VR più venduti a dicembre su PlayStation Store (EU)

Beat Saber (1) Blood & Truth (1) Job Simulator (4) Superhot VR (6) Astro Bot Rescue Mission (3) Until Dawn Rush of Blood (RE) The Elder Scrolls V: Skyrim VR (RE) Farpoint (RE) Doom VFR (RE) Batman: Arkham VR (RE)

DLC più venduti a dicembre su PlayStation Store (EU)

Fortnite – The Wavebreaker Pack (1) Fortnite – Polar Legends Pack (NEW) Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack (3) GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack (4) Star Wars Battlefront II: Celebration Edition Upgrade (NEW) Fortnite – Darkfire Bundle (2) Read Dead Online: One Time Special Offer – 25 Gold Bars (NEW) Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps – Season Pass (7) The Witcher 3: Wild Hunt Expansion Pass (9) DayZ Livonia (NEW)

Negli Stati Uniti d'America, invece, le cose sono andate diversamente. Il gioco più venduto del mese si è rivelato Call of Duty: Modern Warfare, seguito a ruota da GTA 5 e Star Wars: Jedi Fallen Order.