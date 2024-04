PlayStation Store, i giochi più venduti e a prezzi stracciati: ecco il meglio di aprile

Siamo nel pieno degli sconti di primavera sul PlayStation Store, con 3000 giochi in offerta. Di avventure a un prezzo conveniente ve ne sono diverse, ma quali di esse vanno recuperate in occasione di queste promozioni irripetibili? Quest'oggi vi proponiamo un elenco dedicato ai giochi più venduti su PlayStation Store. Di nomi ve ne sono a bizzeffe!

Sicuramente non possiamo non citare Cyberpunk 2077, Suicide Squad, God of War, Spider-Man Miles Moraler e Street Fighter 6, ma queste sono alcune delle gemme videoludiche degli ultimi anni. Il PlayStation Store è invaso dalle promozioni ed è giunta l'ora di scoprire i titoli da accaparrarsi con una forte scontistica messa a punto per i videogiocatori legati al marchio PlayStation.

Suicide Squad Kill The Justice League passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - da 99,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 70%;

ARK Survival Ascended passa da 44,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto del 20%;

Cyberounk 2077 è ora disponibile a 29,99 euro (-40% sul prezzo di listino di 49,99 euro);

God of War Ragnarok passa da 39,89 euro (versione PS4) e 49,59 euro (versione PS5), rispettivamente con una riduzione di prezzo pari al 43% e al 38%;

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition - da 84,99 euro a 42,49 euro, con uno sconto del 50%;

Star wars Jedi Survivor Deluxe Edition - da 99,99 euro a 49,99 euro; -50% sul prezzo di listino;

Marvel's Spider-Man Miles Morales passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Street Fighter 6 passa da 69,99 euro a 39,19 euro, con uno sconto del 44%;

The Last of Us Parte 1 Digital Deluxe Edition - da 89,99 euro a 59,39 euro, con uno sconto del 34%;

Sekiro Shadows Die Twice passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%.

Dopo aver visto la lista dei giochi migliori da comprare sul PlayStation Store sotto i 20 euro, è arrivato il momento di prendere parte alla ricerca di nuove avventure videoludiche da portare al termine.