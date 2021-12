PlayStation Store: un gioco PSVR gratis fino al 13 gennaio, ecco il link

A sorpresa in questo penultimo giorno de 2021, il PlayStation Store regala un gioco gratis per PlayStation VR, si tratta di Pirate Flight VR, disponibile gratis per il download fino al 13 gennaio.

Pirate Flight VR viene descritto come "il gioco di volo in realtà virtuale adatto a tutti. Dovrai solo volare, superare gli altri aerei e colpire i bersagli", il gioco presenta 90 missioni divise in tre mondi con "comandi intuitivi e niente atterraggi. A differenza di un simulatore vero e proprio, ti consente di rivivere l'emozione di un gioco di volo come quelli delle sale giochi. E ci sono anche i draghi!"

Potete scaricare Pirate Flight VR gratis dal PlayStation Store, avete tempo fino al 13 gennaio 2022 per aggiungerlo alla vostra libreria, una volta fatto il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco acquistato dallo store.

Si tratta di una esperienza piuttosto leggera e certamente orientata ad un pubblico piuttosto variegato, una esperienza "casual" in Realtà Virtuale che potrebbe servire ad avvicinare anche i giovanissimi a questa tecnologia. Da segnalare anche la presenza di 11 trofei da sbloccare con estrema semplicità, una buona notizia per i completisti e per chi ama guadagnare trofei senza troppi sforzi.