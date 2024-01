PlayStation Store: gioconi a meno di 5 euro con i nuovi sconti di gennaio

Sono iniziate le offerte per l'anno nuovo su PlayStation Store e per l'occasione vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in super sconto a meno di 5 euro. Siete pronti? Iniziamo a risparmiare!

Non possiamo non consigliarvi LEGO Marvel Super Heroes a 4.79 euro mentre a 4.99 euro possiamo comprare Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Resident Evil 6, Resident Evil 5, Resident Evil HD, Battlefield V Edizione Definitiva, Resident Evil 4 (2005) e Mad Max.

Goat Simulator costa solo 1.99 euro, LEGO Ninjago Il Film è in vendita a 4.79 euro e allo stesso prezzo vi segnaliamo LEGO Gli Incredibili. Dead Island Definitive Edition è in super sconto a 2.99 euro, Wolfenstein The New Order costa 4.99 euro mentre se volete spendere meno c'è Mirror's Edge Catalyst a 2,99 euro.

Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered e Yakuza 5 Remastered e Naruto Ultimate Ninja Storm sono in offerta a 4.99 euro l'uno. The King of Fighters XIV costa 3.99 euro, Tales of Zestiria e Lost in Random costano 2.99 euro l'uno e in chiusura vi segnaliamo Hotline Miami a 4.99 euro, Guilty Gear Xrd Rev. 2 a 3.99 euro, l'horror Kona a 1.49 euro, Kill La Kill If a 4.99 euro e infine Cris Tales a 3,99 euro.