PlayStation Store: God of War e Yakuza 6 tra le novità della settimana

La settimana che sta per iniziare si presenta decisamente ricca di uscite per i possessori di console PlayStation 4, grazie agli imminenti lanci di God of War, Yakuza 6 The Song of Life, Slyde e Phantom Trigger.

Di seguito, tutte le novità disponibili su PlayStation Store a partire da lunedì 16 aprile:

Novità PlayStation 4

Yakuza 6 The Song of Life (17 aprile)

Gunhouse (18 aprile)

Assetto Corsa Ultimate Edition (20 aprile)

Casey Powell Lacrosse 18 (20 aprile)

Drive on Moscow (20 aprile)

God of War (20 aprile)

Phantom Trigger (20 aprile)

Slyde (20 aprile)

Purtroppo questa settimana non sono previste nuove uscite per PlayStation Vita e PlayStation VR, ricordiamo che sono ora disponibili anche i giochi gratis PlayStation Plus di aprile, tra cui troviamo Mad Max e Trackmania Turbo.