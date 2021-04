PlayStation Store: Golden Week, nuova offerta della settimana e giochi a meno di 20€

Si rinnovano le offerte del PlayStation Store: debuttano gli sconti della Settimana d'Oro oltre alla nuova Offerta della Settimana, infine sono disponibili tanti giochi per PS4, PSVR e PS5 a meno di 20 euro, solo per un periodo limitato.

Offerte Settimana d'Oro

Tra i giochi in offerta per la Settimana d'Oro (fino al 13 maggio) troviamo Mega Man 30th Anniversary Bundle a 40.19 euro, Persona 5 Royal Ultimate Edition a 49.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro, NieR Automata Game of the YoRHa Edition a 19.99 euro, Undertale a 10.49 euro, The Last Guardian a 17.49 euro, First of the North Star Lost Paradise a 9.99 euro e Super Bomberman R a 7,99 euro.

Giochi a meno di 20 euro

Tantissimi i giochi proposti a meno di 20 euro sul PlayStation Store. Qualche esempio? The Witcher 3 Wild Hunt a 5.99 euro, Far Cry New Dawn Deluxe Edition a 15.39 euro, Descenders a 13.19 euro, Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 8.99 euro, WWE 2K20 a 17.49 euro, Metal Gear Solid V The Definitive Experience a 3.99 euro, Watch Dogs 2 a 17.49 euro e South Park Scontri Di-Retti a 14,99 euro.

Offerta della Settimana

Fino al 6 maggio è possibile acquistare The Forest a 6.79 euro invece di 16.99 euro con un risparmio del 60% sul prezzo di listino.