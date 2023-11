PlayStation Store: grandi affari a meno di 10 euro e sconti sui migliori giochi indie

Continuano le offerte del PlayStation Store aspettando gli sconti del Black Friday: questa settimana il negozio digitale di Sony propone una selezione di giochi a meno di 10 euro e sconti sui titoli indie per PS4 e PS5.

Giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro

Tanti i giochi in sconto a meno di 10 euro tra cui Downwell a 1.49 euro, DeadOut 2 a 9.99 euro, Bugsnax a 8.79 euro, Trek to Yomi a 9.99 euro, Bad North a 5.24 euro, My Friend Pedro a 6.99 euro e Wonder Boy The Dragon's Trap a 7,49 euro.

PlayStation Indies offerte

Più nutrita la selezione di giochi PlayStation Indies in sconto che include oltre 1.000 titoli tra cui Neon Abyss Deluxe Edition, Overcooked! All You Can Eat, Mortal Shell, Limbo, Insider, Weird West, Garden Simulator, Humanity, Dungeons II e Dungeons III, Surgeon Simulator Anniversary Edition e Hotline Miami Collection. La lista completa è disponibile su PlayStation Store, gli sconti sono validi fino al 27 novembre con possibilità ulteriore di risparmio se siete abbonati a PlayStation Plus.

Su Amazon.it invece trovate una selezione di giochi PS5 a partire da 9.99 euro per il Black Friday tra cui Destruction All-Stars, Sackboy Una Grande Avventura, Demon's Souls, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Gran Turismo 7.