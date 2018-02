PlayStation Store: Gravel, Moss e Bridge Constructor Portal tra le novità della settimana

Come ogni lunedì,ha pubblicato l'elenco dei nuovi contenuti in arrivo sul PlayStation Store questa settimana, tra cui troviamoper PlayStation VR e Gravel

Novità PlayStation 4

Bridge Constructor Portal (1 marzo)



Bulb Boy (1 marzo)

Crypt of the Serpent King (disponibile ora)

De Blob 2 (disponibile ora)

Gravel (27 febbraio)

Heroine Anthem Zero Episode 1 (disponibile ora)

Immortal Redneck (disponibile ora)

Jettomero (disponibile ora)

Mulaka (27 febbraio)

Riftstar Raiders (disponibile ora)

Seum Speedrunners From Hell (1 marzo)

Shiny A Robotic Adventure (1 marzo)

Timothy vs. the Aliens (2 marzo)

Novità PS Vita

Nessun nuovo gioco per PlayStation Vita è previsto questa settimana.

Nuovi Giochi PlayStation VR

Blasters of the Universe (27 febbraio)



Hex Tunnel (disponibile ora)

Moss (27 febbraio)

Ricordiamo che sul PlayStation Store è ancora in corso la promozione Giochi a meno di 10 euro, la quale permette di acquistare tantissimi titoli a prezzi estremamente contenuti. Inoltre, segnaliamo che Fortnite è in offerta speciale ancora per pochissime ore.