PlayStation Store: GTA 5 a 14.99 euro e nuovi sconti esclusivi per gli abbonati Plus

Continuano le offerte di Natale sul PlayStation Store: il negozio online di Sony offre un corposo sconto su Grand Theft Auto V (valido fino al 14 dicembre) oltre a tantissime promozioni esclusive per gli abbonati a PlayStation Plus.

GTA V in offerta

La promozione su GTA V offre Grand Theft Auto 5 Premium Edition a 14.99 euro, prezzo valido per tutti, anche per i non abbonati al servizio Plus. In offerta anche il Criminal Enterprise Starter Pack (19.99 euro) e i bundle con le Shark Card. Promozione valida fino al 14 dicembre.

Sconti PlayStation Plus

Da segnalare una serie di sconti esclusivi per gli abbonati PlayStation Plus, validi fino al 21 dicembre. Tra questi troviamo The Witcher 3 Wild Hunt a 14.99 euro, Mortal Kombat X a 12.99 euro, Nioh Complete Edition a 19.99 euro, WipEout Omega Collection a 13.99 euro, Mafia 3 a 9.99 euro, Shadow of the Colossus a 15.99 euro e Far Cry 4 Gold Edition a 14.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Cosa ne pensate di queste offerte? Avete già deciso cosa acquistare? Affrettatevi perchè le promozioni sono valide solamente per pochissimi giorni.