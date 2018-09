PlayStation Store: GTA 5 in promozione e nuova Offerta della Settimana

Grand Theft Auto V è attualmente in promozione sul PlayStation Store insieme alla nuova Offerta della Settimana, rappresentata da F1 2018: entrambi i titoli sono in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato.

Questi i bundle di GTA V attualmente in offerta sul PlayStation Store, promozioni attive da oggi e fino all'11 ottobre 2018:

GTA Online Criminal Enterprise Starter Pack (19.99 euro)

Grand Theft Auto V (19.99 euro)

Grand Theft Auto V Premium Online Edition (29.99 euro)

GTAV Premium Online Edition e Carta Great White Shark (39.99 euro)

GTAV Premium Online Edition e Carta Megalodon Shark (79.99 euro)

GTAV Premium Online Edition e Carta Whale Shark (54.99 euro)

Carta Prepagata Megalodon Shark (63.74 euro)

L'Offerta della Settimana riguarda invece F1 2018 Headline Edition, in vendita a 44.99 euro anzichè 69.99 euro: questo pacchetto include il gioco completo e il DLC Headline con le auto classiche Brawn BGP-001 2009 e Williams FW25 2003. La promozione è valida fino al 4 ottobre 2018.