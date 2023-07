PlayStation Store: il 'GTA nel Medioevo' è in super sconto, costa quanto un caffè

Siete alla ricerca di un nuovo titolo da giocare in questa calda estate e volete spendere poco? Sappiate allora che grazie all'ultima ondata di sconti sul PlayStation Store è possibile accaparrarsi un gioco ispirato ai vecchi GTA ad un prezzo davvero basso.

Ci stiamo riferendo a Rustler Grand Theft Horse, un open world con visuale a volo d'uccello che si rifà ai primi due capitoli della serie Rockstar Games, sebbene sia tutto ambientato nel Medioevo. Il gioco è disponibile al prezzo di soli 1,49 euro per tutti coloro i quali sono abbonati ad un qualsiasi tier di PlayStation Plus (Extra, Premium o Essential). Chi non ha un abbonamento attivo al servizio potrà comunque risparmiare, ma in questo caso il prezzo sarà di 2,99 euro. La versione in questione del gioco è un bundle che include sia la versione PlayStation 4 che quella PlayStation 5, visto che non è possibile acquistare solo una delle due.

Ecco di seguito il link per raggiungere il prodotto sullo store digitale firmato Sony:

Sebbene l'offerta in questione sia a tempo limitato, avrete ancora parecchio tempo per decidere se fare o meno l'acquisto: la promozione sullo store resterà attiva fino al prossimo 17 agosto 2023 alle ore 00:59 del fuso orario italiano.

Avete già letto la nostra recensione di Rustler?