PlayStation Store: GTA V, Mafia e Red Dead Redemption 2 tra le offerte del weekend

Sony ha appena dato il via ad una nuova ondata di sconti per il fine settimana sul suo PlayStation Store, grazie alla quale i possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno acquistare una piccola selezione di titoli a prezzo scontato.

Ecco di seguito l'elenco completo dei prodotti disponibili a prezzo di favore:

Grand Theft Auto V: Premium Edition a 14,69 euro (prezzo originale: 34,99 euro)

Carta prepagata Megalodon shark per GTA Online a 63,74 euro (prezzo originale: 74,99 euro)

Red Dead Redemption 2 a 29,99 euro (prezzo originale: 59,99 euro)

UFC 4 Deluxe Edition a 39,99 euro (prezzo originale: 79,99 euro)

Mafia: Definitive Edition a 29,99 euro (prezzo originale: 39,99 euro)

Mafia: Trilogy a 38,99 euro (prezzo originale: 59,99 euro)

Nel caso in cui foste in dubbio, va precisato che tutti i prodotti elencati sopra sono in versione PlayStation 4 ma possono essere avviati e giocati senza alcun tipo di problema sulla console next-gen Sony grazie alla retrocompatibilità. Se siete indecisi sull'acquisto di uno di questi giochi, sappiate inoltre che le offerte in questione resteranno attive fino al prossimo martedì 9 marzo 2021.

