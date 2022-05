PlayStation Store: GTA V e WWE 2K22 tra le offerte del weekend per tutti

Non sapete cosa giocare per il weekend del 7 e dell'8 maggio 2022? I nuovi sconti del PlayStation Store, accessibili per tutti gli utenti, potrebbero fare al caso vostro e consigliarvi qualche nuovo prodotto ad un prezzo più vantaggioso da fare vostro quanto prima.

Tra i titoli in offerta per il fine settimana troviamo diverse produzioni di spessore, comprese anche uscite degli ultimi mesi. Ecco dunque WWE 2K22 (leggete a tal proposito la nostra recensione di WWE 2K22) proposto in sconto del 25% sia su PlayStation 5 che su PS4: nel primo caso l'ultima fatica di 2K e Visual Concepts sarà vostra a 56,24 euro, mentre sulla console old-gen di Sony la trovate proposta a 52,49 euro. Taglio anche per l'edizione nWo 4-Life, disponibile su entrambe le piattaforme a 89,99 euro anziché i 119,99 euro di listino. Restando sempre in casa 2K, l'edizione per il 75° anniversario NBA di NBA 2K22 è in sconto del 67%: potete farla vostra su PS5 o PS4 pagando solo 32,99 euro anziché 99,99 euro.

Taglio di prezzo anche per la Premium Edition di Grand Theft Auto V in versione PS4, venduta ora a soli 14,69 euro, e per la GTA Trilogy a 40,19 euro, mentre 23,99 euro è la spesa richiesta per mettere la mani sopra Red Dead Redemption II, sempre di Rockstar Games. Sconto anche per Dying Light 2 Stay Human, proposto a 55,99 euro, e per la Mafia Trilogy adesso a 29,99 euro.

Non dimenticate comunque di visitare il PlayStation Store così da scoprire quali altri offerte sono attive per il weekend del 7-8 maggio.