PlayStation Store: Hitman è la nuova Offerta della Settimana, giochi PS4 scontati del 60%

Come ogni mercoledì, il PlayStation Store si aggiorna con tante novità: da segnalare in particolare la nuova Offerta della Settimana e i saldi sui giochi PlayStation 4, con sconti fino al 60%.

Giochi PS4 scontati del 60%

Sono oltre 45 i giochi PS4 scontati del 60%, tra cui troviamo Gran Turismo Sport, Tennis World Tour, Call of Duty Infinite Warfare, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Assetto Corsa Ultimate Edition, Destiny The Collection, XCOM 2 e Onrush.

Offerta della Settimana: Hitman

Online anche la nuova Offerta della Settimana: Hitman Game of the Year Edition costa 24.99 euro anzichè 59.99 euro, questa edizione include tutti gli episodi del gioco, la campagna extra Paziente Zero con quattro missioni aggiuntive, tre armi, tre completi inediti e tre contratti Escalation tematici.

Giochi a Meno di 5 euro

Ben nutrita anche la sezione Giochi a Meno di 5 euro che include titoli come Super Meat Boy, Terraria, Life is Strange Season Pass, Duke Nukem 3D World Tour 20th Anniversary Edition, Hitman GO e The Last Blade 2.

Giochi a Meno di 15 euro

Infine, troviamo la sezione Giochi a Meno di 15 euro con promozioni (tra gli altri) su FIFA 18, Assetto Corsa, Prototype 2, Darksiders Warmaster Edition, Syberia III e Furi.