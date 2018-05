PlayStation Store: Horizon Zero Dawn e GTA V tra le nuove offerte del weekend

A partire da oggi sul PlayStation Store sono disponibili le nuove promozioni del weekend, con diversi titoli di punta in sconto come Horizon Zero Dawn, Grand Theft Auto V e Call of Duty WW2. Vediamole tutte le offerte nel dettaglio.

Di seguito elenchiamo le nuove offerte del weekend disponibili sul PlayStation Store:

Horizon Zero Dawn - 19,99 euro (invece di 39,99 euro)

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 29,99 euro (invece di 49,99 euro)

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - 12,99 euro (invece di 19,99 euro)

Grand Theft Auto V - 29,99 euro (invece di 69,99 euro)

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition - 59,99 euro (invece di 89,99 euro)

Call of Duty WW2: Digital Deluxe Edition - 64,99 euro (invece di 99,99 euro)

Call of Duty WW2 + Destiny 2 Bundle - 69,99 euro (invece di 129,99 euro)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 23,99 euro (invece di 39,99 euro)

L.A. Noire - 29,99 euro (invece di 39,99 euro)

South Park: Scontri Di-Retti - 24,99 euro (invece di 59,99 euro)

South Park: Scontri Di-Retti Gold Edition - 44,99 euro (invece di 79,99 euro)

Ricordiamo che tutte le promozioni sono disponibili da oggi fino alle 12:59 di martedì 22 maggio. Ne approfitterete per fare qualche acquisto, recuperando uno di questi titoli? Fatecelo sapere nei commenti.