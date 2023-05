PlayStation Store sotto indagine in Romania: Sony nel mirino dell'antitrust

Mentre ancora non trovano fine le polemiche legate alla gestione del caso Activision da parte della CMA britannica, è il turno di Sony di finire nel mirino dell'antitrust.

A sollevare il caso sono in particolare le autorità della Romania, che hanno di recente pubblicato un comunicato stampa in merito a un possibile abuso di posizione dominante da parte dell'azienda giapponese. Stando a quanto segnalato dal consiglio rumeno incaricato di vigilare sulla tutela della concorrenza, Sony potrebbe star irregolarmente approfittando della propria rilevanza sul mercato europeo. La posizione del colosso videoludico, prosegue l'autorità, gli garantirebbe in particolare la possibilità di estromettere le terze parti dal mercato dei codici di attivazione dei contenuti distribuiti tramite PlayStation Store.



A partire da queste considerazioni, l'autorità antitrust della Romania annuncia l'avvio di un'indagine in merito, volta ad accertare l'effettiva modalità di gestione di tale aerea di mercato da parte di Sony. Un eventuale abuso di posizione dominante, prosegue il consiglio, danneggerebbe infatti non solo i circa 1,3 milioni di videogiocatori console attivi in Romania, ma anche i circa 130 team di sviluppo con sede nel Paese.



Al momento, non si hanno informazioni aggiuntive in merito alla vicenda: per saperne di più non resta altro da fare che attendere maggiori dettagli.