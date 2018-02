PlayStation Store: Kingdom Come Deliverance e Secret of Mana tra le novità della settimana

Con l’uscita di titoli del calibro di Kingdom Come: Deliverance ed il remake di un grande classico come, la terza settimana di febbraio si preannuncia alquanto ricca per il PlayStation Store

Di seguito vi proponiamo infatti la corposa lista completa delle novità che nei prossimi giorni approderanno su PlayStation 4, PlayStation Vita e naturalmente PS VR.

Novità per PlayStation 4



Skyforge: Silver Armored Warfare Pack (12 febbraio)

Skyforge: Gold Armored Warfare Pack (12 febbraio)

Skyforge: Platinum Armored Warfare Pack (12 febbraio)

Pinstripe (12 febbraio, 14.49 euro)

Kingdom Come: Deliverance (13 febbraio, 59.99 euro)

DYNASTY WARRIORS 9 (13 febbraio, 94,99 euro)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Advanced Edition (13 febbraio, 34.99 euro)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition (13 febbraio, 54.99 euro)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Complete Edition (13 febbraio, 84.99 euro)

South Park: Il Bastone della Verità (13 febbraio, 29.99 euro)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame (13 febbraio, 69.99 euro)

Monster Energy Supercross - Special Edition (13 febbraio, 79.99 euro)

Awesomenauts Assemble! Fully Loaded Pack (13 febbraio, 24.99 euro)

Awesomenauts Assemble! Fully Loaded Collector's Pack (13 febbraio, 49.99 euro)

Crossing Souls (13 febbraio, 14.99 euro)

Schacht (13 febbraio, 13.49 euro)

The Fall Bundle (13 febbraio, 21.99 euro)

The Fall Part 2: Unbound (13 febbraio, 16.99 euro)

Mahjong Carnival (14 febbraio)

Mr. Massagy (14 febbraio)

Slice, Dice & Rice (14 febbraio)

Bleed 2 (14 febbraio)

Secret of Mana (15 febbraio, 39.99 euro)

Fe (16 febbraio, 19.99 euro)

Metal Gear Survive open beta (16 febbraio)

Novità per PlayStation VR



Pop-Up Pilgrims (13 febbraio, 16.99 euro)

Sprint Vector (13 febbraio, 24.99 euro)

Novità per PlayStation Vita



Secret of Mana (15 febbraio, 39.99 euro)

The Longest Five Minutes (16 febbraio, 19.99 euro)

Vi ricordiamo infine tra che le promozioni delle settimana trovate Diablo III: Eternal Collection a soli 24.99 euro, mentre il singolo DLC Diablo III: Ascesa del Negromante è venduto a 9.99 euro. Entrambe le offerte scadranno il 15 febbraio.