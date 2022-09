PlayStation Store lancia il Pianeta degli Sconti: tantissimi giochi PS4 e PS5 in saldo

In attesa dell'annuncio dei giochi gratis con PS Plus ad ottobre 2022, previsto per la giornata di oggi, il catalogo di PlayStation Store accoglie un'ampia selezione di nuovi sconti e offerte.

Prende infatti il via l'iniziativa Pianeta degli Sconti, che propone tantissime promozioni per i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 in cerca di nuovi titoli in cui avventurarsi. Da Demon's Souls a Retunal, la scelta è davvero ampia. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti al momento disponibili per i giochi PS4 e PS5 su PS Store:

Demon's Souls : proposto a 44,79 euro, con uno sconto del 44%;

: proposto a 44,79 euro, con uno sconto del 44%; Ghost of Tsushima: Director's Cut : proposto a 55,19 euro, con uno sconto del 31%;

: proposto a 55,19 euro, con uno sconto del 31%; Rollerdrome : proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 34%;

: proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 34%; Destiny 2: La Regina dei Sussurri : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; It Takes Two : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Marvel's Spider-Man: Miles Morales : proposto a 34,79 euro, con uno sconto del 42%;

: proposto a 34,79 euro, con uno sconto del 42%; Ratchet & Clank: Rift Apart : proposto a 49,59 euro, con uno sconto del 38%;

: proposto a 49,59 euro, con uno sconto del 38%; Dragon Ball Z: Kakarot : proposto a 17,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 17,49 euro, con uno sconto del 75%; Horizon: Zero Dawn - Complete Edition : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Little Nightmares II : proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 60%; Returnal : proposto a 54,39 euro, con uno sconto del 32%;

: proposto a 54,39 euro, con uno sconto del 32%; Judgment : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Alan Wake: Remastered : proposto a 16,49 euro, con uno sconto del 45%;

: proposto a 16,49 euro, con uno sconto del 45%; Lost in Random: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

La nuova promozione Pianeta degli Sconti resterà attiva su PlayStation Store per diversi giorni, con scadenza in programma per il prossimo martedì 13 ottobre 2022.