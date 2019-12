PlayStation Store Leak: Final Fantasy 7 Demo e Patapon 2 Remastered in arrivo?

Grazie a GamStat abbiamo scoperto in anticipo l'esistenza di Resident Evil 3 Remake, lo stesso tracker segnala ora due interessanti aggiunte (non ancora pubblicate in via ufficiale) nel database del PlayStation Store.

La prima voce riguarda un contenuto denominato Final Fantasy VII Remake Demo (con tanto di logo) nome che lascia poco spazio ai dubbi: Square Enix si appresta a pubblicare la versione di prova di questo attesissimo titolo? Al momento il publisher non ha annunciato nulla ma potrebbe trattarsi di una delle prime grandi sorprese del 2020, difficile pensare in un lancio prima della fine dell'anno appare certa in ogni caso la volontà di rendere disponibile una demo per tutti.

La seconda voce inserita è relativa invece a Patapon 2 Remastered, titolo annuncio alla PlayStation Experience 2017 e da allora completamente scomparso dai radar, l'apparizione su GamStat conferma la pubblicazione più o meno imminente, anche Patapon 2 potrebbe fare la sua comparsa sul PlayStation Store nelle primissime settimane del 2020.

Restiamo in attesa di saperne di più, due leak interessanti che aspettano solamente di trovare conferma, ricordiamo che il tracker GamStat ha svelato in anticipo sui tempi l'esistenza di Resident Evil 3 Remake grazie anche in questo caso ad un leak del database del PSN.