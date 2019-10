PlayStation Store: link download temi gratis di Mortal Kombat 11 e COD Modern Warfare

Come ogni mercoledì il PlayStation Store europeo si aggiorna con interessanti novità, segnaliamo ora la presenza di due nuovi temi gratis PS4 dedicati a Call of Duty Modern Warfare e Mortal Kombat 11.

Il Tema della Kommunity di MK11 pesa 17.6 MB ed è realizzato in collaborazione con BossLogic mentre il tema di Call of Duty Modern Warfare viene denominato Silenzio Radio ed ha un peso di 32.2 MB.

Tema Call of Duty Modern Warfare

Preparati al silenzio radio con un tema dinamico gratuito di Call of Duty Modern Warfare per PS4.

Download

MK11 Tema della Kommunity

In onore della kommunity di MK, offriamo questo tema PSN personalizzato disegnato da BossLogic, artista della kommunity. Mortal Kombat 11 è ora disponibile! Gioca nei panni di Terminator T-800 oggi. Personaizza la schermata principale della tua PlayStation 4 con questo tema speciale. Scarica i temi per rinnovare il look allo schermo, modificando sfondo, icone e colori ispirandoti al tuo stile o gioco preferito.

Scarica Gratis

I due temi non presentano sfondi animati, in ogni caso si tratta di due contenuti gratuiti che faranno sicuramente le felicità dei giocatori di Call of Duty e Mortal Kombat. Buon download!