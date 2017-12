PlayStation Store: LocoRoco 2, Jak 2, Jak 3 e Dead Rising 4 tra le novità della settimana

La settimana appena iniziata si presenta molto ricca dal punto di vista delle nuove uscite sul PlayStation Store. Tra i nuovi giochi della settimana citiamo A Hat in Time,, Jak III, Jak X Combat Racing, Tokyo Xanadu eX+, The Walking Dead A Telltale Series Collection,

Novità PlayStation 4

A Hat in Time (5 Dicembre - 19,99 euro)

Battlestar Galactica Deadlock (8 Dicembre)

Boiling Boltt (8 Dicembre - 9,99 euro)

Chaos on Deponia (6 Dicembre - 19,99 euro)

Dead Rising 4 Frank's Big Package (5 Dicembre - 49,99 euro)

Horizon Zero Dawn Complete Edition (6 Dicembre - 49,99 euro)

Invector (7 Dicembre - 14,99 euro)

Jak 2 (6 Dicembre - 9,99 euro)

Jak III (6 Dicembre - 9,99 euro)

Jak X Combat Racing (6 Dicembre - 9,99 euro)

Let Them Come (8 Dicembre - 9,99 euro)

LocoRoco 2 Remastered (9 Dicembre - 14,99 euro)

Steep Winter Games Edition (49,99 uero)

Tokyo Xanadu eX+ (8 Dicembre - 49,99 euro)

The Walking Dead A Telltale Series Collection (7 Dicembre - 49,99 euro)

Novità PlayStation VR

Justice League VR The Complete Experience (8 Dicembre - 8,99 euro)

Questa settimana non sono previste nuove uscite per PlayStation Vita. Ricordiamo che sul PlayStation Store è attiva l'offerta Prendi 2 e Paghi 30 euro, inoltre sono online gli sconti di Natale per gli abbonati PlayStation Plus.