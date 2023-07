PlayStation Store: a luglio si risparmia, tanti giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro

Vi abbiamo proposto nei giorni scorsi una selezione di giochi PS5 e PS4 a meno di 4 euro ma adesso è arrivato il momento di alzare il budget fino ad un massimo di 20 euro, una fascia di prezzo che vi permetterà di togliervi delle belle soddisfazioni ad un prezzo comunque molto contenuto.

Iniziamo con FIFA 23 per PS5 a 19.99 euro (la versione PS4 costa ancora meno: 17.49 euro), The Witcher 3 Wild Hunt a 14.99 euro e Far Cry 6 Standard Edition a 17,49 euro. A meno di 20 euro troviamo anche Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (15.99 euro), Riders Republic di Ubisoft a 17.49 euro, Kena Bridge of Spirits a 17.99 euro, Watch Dogs Legion a 10.19 euro, Gran Turismo Sport a 9.99 euro, Assassin's Creed Origins a 9.79 euro e Assassin's Creed Origins Gold Edition a 19,99 euro.

E ancora Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a 17.99 euro, Batman Arkham Collection a 11.99 euro (include Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight), Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 9,99 euro e Persona 4 Golden a 14,99 euro.

In chiusura, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra a 9.99 euro, Assassin's Creed The Ezio Collection a 14,99 euro e Detroit Become Human a 14,99 euro.