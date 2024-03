PlayStation Store: i migliori giochi a 4.99 euro che dovreste comprare subito

Giocare spendendo poco piace (ovviamente) a tutti e in questo caso possiamo approfittare degli sconti Mega Marzo su PlayStation Store per risparmiare. Per l'occasione vi suggeriamo i migliori giochi da comprare a 4.99 euro, prezzo ampiamente alla portata di tutti. Siete pronti? Iniziamo.

Iniziamo con la trilogia di Resident Evil: RE4 (versione originale, non il più recente remake), Resident Evil 5 e Resident Evil 6 a 4,99 euro l'uno e continuiamo con Battlefield V Edizione Definitiva, Mad Max, il primo Little Nightmares e Dragon's Dogma Dark Arisen, ideale per attendere l'arrivo di Dragon's Dogma 2, in uscita il 22 marzo.

Anche il primo Resident Evil (riedizione HD) costa 4.99 euro così come Resident Evil Zero HD. Possiamo poi acquistare Wolfenstein The New Order, WRC Collection (include WRC 5, WRC 6 e WRC 7), Tormented Souls, Yakuza 5 Remastered, Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, Saints Row Gat Out of Hell, The Survivalist e Werewolf The Apocalypse Earthblood.

In chiusura vi segnaliamo The Disney Afternoon Collection (include DuckTales e DuckTales 2, Cip e Ciop e Cip e Ciop 2, Darkwing Duck e TaleSpin), Wolfenstein The Old Blood, Bud Spencer e Terence Hill Slaps and Beans e Destroy All Humans 2! (non il remake) oltre a Hotline Miami e Kill La Kill If.