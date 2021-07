PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 5 euro da comprare subito

Le offerte Il Pianeta degli Sconti sul PlayStation Store stanno per terminare ma c'è ancora tempo per un ultimo giro di acquisti a prezzi scontati, fino al 22 luglio. Abbiamo selezionato per voi alcuni giochi in vendita a meno di 5 euro che vi consigliamo caldamente di acquistare prima che sia troppo tardi.

Iniziamo con The Last of Us Left Behind a 4.99 euro, si tratta dell'espansione standalone del primo TLOU incentrata sul passato di Ellie e inclusa in The Last of Us Remastered per PlayStation 4. Da segnalare anche il primo Guilty Gear a 3.99 euro e il violentissimo Postal Redux a 4,99 euro.

Se volete spendere ancora meno non possiamo non consigliarvi Thomas Was Alone a 79 centesimi e Xeodrifter a 1,59 euro. Infine, Slender The Arrival viene proposto a 1,99 euro. Ci sono altri titoli a meno di 5 euro ma si tratta di produzioni di piccolissimo calibro come Brick Breaker (clone di Arkanoid venduto a 4.99 euro), Mahjong a 1.99 euro, Stikbold A Dodgeball Adventure (4.99 euro), Rainswept a 4.99 euro, Inferno a 2 a 2.99 euro e Stunt Kite Party a 2,99 euro.

Infine vi ricordiamo che l'offerta della settimana sul PlayStation Store è ancora disponibile per tutti fino a mercoledì 21 luglio compreso.