PlayStation Store: ecco i migliori giochi d'azione e d'avventura sotto i 20 euro

Con le ultime offerte dal PlayStation Store, il 2024 è iniziato sotto il segno del risparmio. Di giochi in promozione ve ne sono innumerevoli e per tutte le tasche, ma la sezione dedicata alle promozioni che hanno dato il via al nuovo anno è piena di sorprese da scoprire. Oggi, però, vi proponiamo un elenco pieno di grandi emozioni videoludiche.

Con gli sconti di gennaio non sono mancati i giochi da recuperare a meno di cinque euro dal PlayStation Store, ma quali sono i migliori titoli d'azione e d'avventura sotto i 20 euro dalle pagine dello Store PlayStation? Di nomi altisonanti ve ne sono diversi: tra Grand Theft Auto V, Gotham Knights, Metal Gear Solid e Sifu, non mancheranno di certo le esperienze adrenaliniche da aggiungere alla propria libreria digitale.

Proprio per questa ragione, vi riportiamo un elenco di ciò che il PlayStation Store ha da offrirvi:

Grand Theft Auto V PS4 e PS5 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Gotham Knights Deluxe Edition passa da 94,99 euro a 18,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Horizon Forbidden West Burning Shores passa da 19,99 euro a 12,99 euro, con uno sconto del 35%;

Metal Gear Solid - Master Collection passa da 19,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 20%;

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty - Master Collection passa da 19,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 20%;

Metal Gear Solid 3 Snake Eater - Master Collection passa da 19,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 20%;

Sifu passa da 49,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 65%;

Borderlands 3 Next Level Edition PS4 e PS5 passa da 74,99 euro a 11,24 euro, con uno sconto dell'85%;

Dragon Ball Z Kakarot PS4 e PS5 passa da 69,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 75%;

Metro Saga Bu Bundle passa da 59,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Watch Dogs 2 Deluxe Edition passa da 79,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto dell'85%;

Days Gone passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy passa da 49,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 65%;

Sonic Origins PS4 e PS5 passa da 29,99 euro a 19,49 euro, con uno sconto del 35%.

Si conclude così la carrellata di giochi d'avventura e d'azione disponibili su PlayStation Store ad un prezzo scontato, benché tra le pagine del sito di Sony vi siano molte altre avventure in promozione che attendono soltanto voi.