PlayStation Store: i migliori giochi da comprare a meno di tre euro

I saldi Mega Marzo sul PlayStation Store stanno per terminare, queste sono le ultimissime ore per approfittare delle offerte primaverili di Sony e per l'occasione vi proponiamo una serie di giochi in vendita a meno di tre euro l'uno da recuperare prima che sia troppo tardi.

Escludendo DLC ed espansioni, ci sono davvero giochi completi a meno di tre euro? La risposta a questa domanda è positiva ma come vi abbiamo ripetuto più volte, non aspettatevi titoli AAA o AA di recente produzione perchè resterete ovviamente delusi.

La cifra è bassa ma scavando bene è possibile trovare qualche offerta interessante come DOOM 64 a 2.49 euro, DOOM 2 a 2.49 euro o Limbo a 2.24 euro, anche MX Nitro Unleashed costa 2.49 euro mentre Intruders Hide and Seek costa ancora meno, solo 1,99 euro. E ancora citiamo The Savior's Gang e Mugsters a rispettivamente 2.99 e 2.49 euro l'uno, Beyond Eyes a 2.59 euro e Super Korotama a 1,99 euro.

MXGP The Official Motocross Videogame costa 1,99 euro mentre per MotoGP 14 bastano 1.49 euro, si tratta indubbiamente di due titoli datati ma ancora validi per divertirsi con gli amici. Grim Fandango Remastered è in vendita a 2.99 euro mentre con 2.49 euro possiamo acquistare Pac-Man 256 o Day of the Tentacle Remastered. Infine chiudiamo con Tomb Raider Definitive Edition a 2,99 euro.