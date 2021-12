PlayStation Store: i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro per Natale

Recentemente vi abbiamo segnalato una selezione di giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro, se volete spendere ancora meno abbiamo la soluzione per voi, ecco una panoramica delle migliori offerte del PlayStation Store a meno di 10 euro.

Cosa si compra con meno di 10 euro sul PlayStation Store? Per esempio con 9.99 euro potete aggiungere alla vostra libreria tanti giochi PlayStation Hits a 9.99 euro tra cui Mortal Kombat X, God of War, Gran Turismo Sport, Resident Evil 7 Biohazard e Ratchet & Clank.

Fallout 4 è in promozione a 7.99 euro mentre con 5.99 euro potete acquistare Assassin's Creed 4 Black Flag e ancora DOOM VFR è in sconto a 4.49 euro mentre per Little Nightmares, Need for Speed Rivals e Metal Gear Solid V The Definitive Experience bastano 4.99 euro l'uno.

Mad Max costa 6.99 euro, Dishonored Definitive Edition è in sconto a 5.99 euro e vi segnaliamo anche Final Fantasy VII a 7.99 euro, Castlevania Requiem Symphony of the Night & Rondo of Blood a 4.99 euro e inFAMOUS First Light a 8,99 euro. Tales of Berseria costa 9.99 euro, Journey è in sconto a 7.49 euro, Farpoint per PlayStation VR costa 9.99 euro e infine segnaliamo l'horror Layers of Fear 2 a 4,99 euro.