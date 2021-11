PlayStation Store: i migliori giochi PS4 e PS5 in offerta a meno di cinque euro

Con le offerte di fine anno del PlayStation Store sono davvero tantissimi i giochi in vendita a prezzo scontato e dopo aver visto i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di due euro, adesso aumentiamo il budget a disposizione fino a cinque euro.

Cosa si compra con meno di cinque euro sul PlayStation Store? Tra i tanti vi segnaliamo DOOM 3 a 2.99 euro, UNO ed Erica a 4.99 euro l'uno, DOOM, DOOM 2 e DOOM 64 a 1.49 euro l'uno, Hotline Miami a 2.49 euro, Final Fantasy XV Comrades (Espansione Multiplayer) a 3.99 euro, Tumble VR per PlayStation VR a 4.99 euro e Virginia a 1,99 euro.

E ancora Robozarro a 2.79 euro, Pity Pit a 1.99 euro e Metal Gal a 1.99 euro, Blaster Master Zero costa 4.99 euro, Thunderflash è in promozione a 2.49 euro mentre NinJin Clash of Carrots costa 1,99 euro. Blaster Master Zero 2 è in offerta a 4.99 euro, Gal Gunvolt Burst costa 3.99 euro e Lichdom Battlemage è in promozione a soli 1,49 euro.

Si continua con Friday The 13th The Game a 3.62 euro, Little Nightmares e Need for Speed Rivals a 4.99 euro, Just Cause 3 costa 3.99 euro mentre Metal Gear Solid V The Definitive Experience è in offerta a soli 4,99 euro.