PlayStation Store: migliori giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 10 euro

Ormai vi conosciamo bene e lo sappiamo che anche a voi piacere giocare spendendo poco (del resto, chi disdegna di risparmiare qualche soldo in questo periodo?) ed è per questo che veniamo in vostro soccorso con una serie di consigli per gli acquisti sui migliori giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di dieci euro su PlayStation Store.

Iniziamo con Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 7.99 euro, Unravel 2 a 4.99 euro e LEGO City Undercover a 8.99 euro, senza dimenticare For Honor Standard Edition a 7.49 euro, LEGO Jurassic World a 7.59 euro, Steep a 7.99 euro e Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni a 5,99 euro.

Tomb Raider Definitive Edition costa 4.99 euro, The Evil Within è in offerta a 9.99 euro mentre LEGO Lo Hobbit costa 5.99 euro, prezzo scontato anche per Mad Max in offerta a 4.99 euro. E ancora, tra le offerte della settimana su PlayStation Store troviamo Frostpunk Console Edition a 5.99 euro, Mortal Shell Enhanced Edition a 8.99 euro, Naruto to Boruto Shinobi Striker Deluxe Edition a 9.49 euro, Worms Battlegrounds a 4.99 euro e Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno a 9,79 euro.

Infine vi segnaliamo Deus Ex Mankind Divided a 4.49 euro, RAGE 2 a 9.99 euro, Lords of the Fallen a 3.99 euro e Far Cry 4 Gold Edition a 9,99 euro.