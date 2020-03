PlayStation Store: i migliori giochi PS4 in sconto a meno di 5 euro

Questa settimana sono iniziati sul PlayStation Store gli sconti della serie Mega Marzo con prezzi ridotti fino al 65% su una selezione di giochi PS4. Tra questi, anche tanti giochi in super offerta a meno di 5 euro.

Iniziamo citando ad esempio Goat Simulator MMO, Goat Simulator GoatZ e Goat Simulator Payday in vendita a 1.64 euro ciascuno o ancora Hitman GO Edizione Definitiva a 1.75 euro, Steamworld Dig è invece in vendita a 2.24 euro mentre con 2.49 euro è possibile acquistare Lara Croft GO.

E ancora, Lichdom Battlemage a 1.49 euro, Pure Pool a 3.49 euro, Puyo Puyo Champions a 4.99 euro, Peggle 2 a 2.99 euro, Tembo The Badass Elephant a 3.99 euro e Mega Man Legacy Collection a 4.99 euro, stesso prezzo per Oceanhorn Monster of Uncharted Seas e Dead Rising, Dead Rising 2 e Dead Rising 2 Off the Record.

La lista completa è disponibile sul PlayStation Store italiano, vi ricordiamo che sono inoltre attivi per tutto il mese di marzo i saldi con i giochi PS4 a meno di 20 e 10 euro, con giochi AAA e AA proposti a prezzo ridotto per festeggiare l'arrivo della primavera. Avete già deciso cosa comprare?