PlayStation Store: i migliori giochi in sconto a meno di 5 euro in un video

Sul PlayStation Store è sempre possibile fare buoni affari. Sony rinnova periodicamente le sue promozioni, e mentre vi scriviamo è possibile approfittare di un bel po' di sconti. C'è letteralmente l'imbarazzo della scelta, così abbiamo deciso di venire in vostro aiuto selezionando cinque giochi a meno di 5 euro che non dovreste lasciarvi sfuggire.

Il primo gioco a figurare nella nostra selezione è Mass Effect Andromeda, venduto a 4,99 euro nella sua Edizione Recluta Base. Non viene ricordato come il miglior capitolo della serie di BioWare, ma a questo prezzo merita assolutamente una possibilità, specialmente se avete giocato alla trilogia originale. Se per qualche ragione ve lo siete lasciato sfuggire negli scorsi anni, allora dovreste assolutamente investire 4,99 euro nell'acquisto di Valiant Hearts: The Great War di Ubisoft, un riuscitissimo mix tra avventura, esplorazione, puzzle e azione ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, che saprà toccare le corde più profonde del vostro animo.

Gli altri giochi li lasciamo scoprire a voi nel video allegato in cima a questa notizia. Se vi torna più comodo, potete anche leggere lo speciale sui migliori giochi a meno di 5€ sul PlayStation Store. Prima di salutarvi ci teniamo inoltre a segnalare che sul negozio digitale di Sony sono partiti anche gli sconti su rimasterizzazioni e giochi retrò.