PlayStation Store: ecco i migliori giochi in sconto per divertirsi con gli amici

Le festività natalizie sono giunte alla loro conclusione e, dopo aver visto quali sono state le migliori offerte sui giochi PS5 dal PlayStation Store da recuperare a Natale, è il momento di scoprire ciò che di interessante ha da offrire la pagina della piattaforma digitale targata Sony. Capodanno è alle porte, perciò è tempo di sconti dal PS Store.

Quali sono i migliori giochi su PlayStation Store per divertirsi con gli amici? Di titoli da citare ve ne sono a bizzeffe: partendo da EA Sports FC 24 e arrivando a Mortal Kombat 1, UFC 5, Street Fighter 6 e chi più ne ha più ne metta, i titoli da acquistare ad un prezzo scontato per poter festeggiare la fine dell'anno all'insegna del gaming in compagnia sono tantissimi. Dopo aver visto insieme a voi quali sono i giochi che costano davvero poco su PlayStation Store e che non vi deluderanno, è arrivato il momento di passare in rassegna quelle che sono le principali esperienze videoludiche online in promozione:

EA Sports FC 24 Standard Edition per PS4 e PS5 passa da 79,99 euro a 31,99 euro, con uno sconto del 60%;

Call of Duty Modern Warfare III Bundle Cross-Gen passa da 79,99 euro a 55,99 euro, con uno sconto del 30%;

NBA 2K24 Edizione Kobe Bryant per PS5 passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

Mortal Kombat 1 passa da 74,99 euro a 44,99 euro, con uno sconto del 40%;

Grand Theft Auto V Premium Edition passa da 34,99 euro a 14,69 euro, con uno sconto del 58%;

F1 23 passa da 79,99 euro a 23,99 euro, con uno sconto del 70%;

The Crew Motorfest Standard Edition Cross-Gen Bundle passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

UFC 5 passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

Diablo IV Standard Edition passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

WWe 2K23 Edizione Digitale Cross-Gen passa da 74,99 euro a 24,74 euro, con uno sconto del 67%;

Elden Ring PS4 & PS5 passa da 59,99 euro a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

Street Fighter 6 passa da 69,99 euro a 39,19 euro, con uno sconto del 44%;

MBL The Show 23 PS5 passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

MBL The Show 23 PS4 passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%.

Ci sarà qualche gioco facente parte di questo elenco che vi accompagnerà nella sera che ci separerà dal 31 dicembre all'inizio del nuovo anno? Se sì, fateci sapere quale sarà il titolo che comprerete/giocherete per passare la serata di capodanno in compagnia dei vostri amici.